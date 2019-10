Céline Dion is kritiek op gewicht beu: ‘Is er iets mis met mijn lichaam?’

,,Is er iets mis met mijn lichaam?”, vraagt de iconische zangeres zich in gesprek met de entertainmentwebsite luidop af. Vrijwel dagelijks krijgt Dion op social media kritiek op haar lichaam. Mensen die vinden dat ze ‘er erg ongezond uit ziet’, dat ze ‘beter voor zichzelf moet zorgen’ of gewoon simpelweg ‘eet!’.

De zangeres mag dan wel kritiek krijgen op haar slankere uiterlijk, ze heeft er wel net een ‘dikkere huid’ door ontwikkeld. ,,Ik doe ballet. Ik doe veel stretching en ik train omdat het mijn geest, lichaam en ziel helpt”, zegt ze. ,,En als ik terug in de tijd kijk... toen ik 12 jaar oud was, was mijn gezicht ronder omdat je dan meer vet hebt als kind. Maar ik ben altijd heel dun geweest.”

Ze heeft geleerd haar schouders erover op te halen, omdat kritiek en commentaar hoort bij beroemdheid. ,,Als je niet bekritiseerd wil worden, dan ben je op de verkeerde plaats. Ik ben positief. Ik neem mee wat goed voor mij is. En ik laat alles achter mij wat niet goed voor me is. Daar laat ik mijn management voor zorgen. Als het iemand pijn doet, dan handelen zij het af. Ik moet me concentreren op wat goed voor me is en hoe ik mij voel. Je kan niet iedereen tevreden stellen.”

Blijven gaan

Alle negatieve opmerkingen houden de My Heart Will Go On-zangeres niet tegen. Dion is dan ook alleen maar dankbaar voor het feit dat ze op tournee gaat en zo enkele uren kan doorbrengen met haar fans. ,,Ik wil hen laten weten hoeveel ik het waardeer dat ze, op een bepaalde manier, op mijn uitnodiging ingaan om naar een concert te komen. Het zijn absoluut geweldige mensen”, zegt ze. ,,Ik wil alleen maar dat ze weten dat zij er door de jaren heen steeds waren voor mij, mijn hele leven lang. Ze staan altijd voor mij klaar.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dion tijdens een optreden in september. © AP

Lange weg

Als moeder van drie heeft de zangeres een lange weg afgelegd sinds het overlijden van haar geliefde echtgenoot en manager René Angélil, met wie ze meer dan 20 jaar getrouwd was. Angélil stierf in 2016 op 73-jarige leeftijd aan keelkanker. ,,Het was heel moeilijk om hem te zien lijden. Ik wist dat ik hem in vrede moest laten gaan en dat ik niet egoïstisch mocht zijn, door hem iets langer te laten blijven. Maar ik heb intussen geleerd van hem te houden alsof er geen morgen meer komt. Ik zie hem in de ogen van mijn kinderen en dat maakt me sterker. Het heeft me geholpen door te gaan, terug het podium op te gaan en nieuwe passies te ontdekken.”

Het is niet overdreven om te stellen al heel haar leven wordt afgeschermd van de wereld. ,,Al mijn hele leven lang krijg ik zoveel bescherming. Ik ben de jongste van 14 broers en zussen, dus toen had ik een leger voor me. En René (die haar manager werd toen ze amper 12 was, red.) omringde me altijd met de beste mensen. Niets bereikte ooit de andere kant van het hek.”

Eindelijk controle

Vandaag heeft Céline eindelijk het gevoel de controle te hebben over haar eigen leven. ,,Ik doe dit voor mezelf. Zonder dat ik pretentieus wil klinken: ik verkocht op mijn 26ste zo’n 35 miljoen albums, maar als artiest had ik nog altijd het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. Ik voelde me nooit de baas, maar nu wel en dat geeft me een gevoel van kracht - een eigen stem. Ja, ik gebruik mijn stem om te zingen, maar ik heb het ook over gehoord worden. Het is een innerlijke stem die ik gebruik voor het nemen van beslissingen.”