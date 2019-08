Céline Dion onherkenbaar op cover van populair modeblad

De zangeres reageerde in het verleden al op alle berichten dat ze het spoor kwijt zou zijn sinds het overlijden van haar echtgenoot. De ster zegt zelf niet te mager te zijn en ontkent, samen met haar entourage, dat ze verstikt wordt door haar beste vriend. ,,Pepe is zo’n beetje haar toyboy en heeft de boel overgenomen. Hij isoleert haar en dat valt mensen op. Maar zij is stapelgek op hem en luistert naar alles wat hij zegt”, waarschuwde de omgeving van Céline.



De opvallende look die ze aanneemt voor de cover van Harper’s Bazaar versterkt bij sommige fans het gevoel dat Céline niet meer weet wat ze doet. Uit diverse reacties onder het bericht blijkt dat ze zijn geschrokken van het nieuwe uiterlijk van Céline. ‘Wat is er toch allemaal aan de hand met je?’, reageert iemand. Een ander: ‘Ik vind deze Céline niet zo leuk. Je lijkt niet meer op jezelf. Je ziet er te dun uit, waardoor je ouder lijkt. Ik geef de voorkeur aan René’s Céline.’



Echter werd de fotoshoot, waarbij ze haast onherkenbaar is, volledig geregeld door een stylingteam. De zwarte pruik en opmerkelijke kleren werden de zangeres dus gegeven.