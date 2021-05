Celstraf voor naakte inbreker Kendall Jenner

Sietse Bakker heeft 'lang gesproken' met Ilse DeLange

21 mei Sietse Bakker heeft een lang gesprek gehad met Ilse DeLange. De twee spraken elkaar nadat DeLange had aangegeven teleurgesteld te zijn dat ze geen rol speelt tijdens het songfestival. ,,We hebben lang gesproken. Eerst over de telefoon en daarna ook nog in het echt. Dat was fijn en heel goed”, vertelt de uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival vrijdag bij De Vooravond.