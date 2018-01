Chantal en Nikolai wonen jaar na Married at First Sight samen

'Als het niks wordt, ben ik vanmiddag weer thuis', dacht Chantal van de Liefvoort een jaar geleden toen ze door het RTL-programma Married at First Sight aan een wildvreemde bruidegom werd gekoppeld. Maar toen stond ze op het altaar ineens oog en oog met Nikolai Klijnoot. Deze maand gingen ze samenwonen in Alphen.