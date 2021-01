Chantal Janzen: ‘Als je nu op vakantie gaat voor de fun, heb je het niet begrepen’

Milou verwerkt breuk met boer Bastiaan niet in Frankfurt, maar in Limburg

31 december Boer Bastiaan en Milou hebben letterlijk afstand van elkaar genomen nadat in de kerstspecial van Boer zoekt Vrouw duidelijk werd dat ze een punt achter hun relatie hebben gezet. Verwerkt Bastiaan zijn liefdesverdriet in de Zeeuwse klei, zijn ex is naar haar familie in Limburg gevlucht.