Chantal Janzen, Fred van Leer en Leco van Zadelhoff gaan make-overs geven

‘DIT. WORDT. SMULLEN,’ zo kondigt Chantal enthousiast aan op Instagram. ‘Make-overs aan huis. Door het hele land. We zijn net een SRV-wagen. Wat was dit bijzonder om te mogen doen. Koop maar alvast wat extra tissues. Tranen, lachen, dat werk.’



Ook Fred is razend enthousiast over de show. ‘Wat was dit een feest om te mogen maken’, schrijft hij op zijn beurt op sociale media. ‘Ik voel me dan ook echt bevoorrecht om tijdens corona samen met mijn vrienden een heel mooi lief programma te maken. We hebben veel mensen blij gemaakt en we hebben onderweg ook wel eens gelachen.’



Het programma, dat de titel Chantal’s Beauty Camper heeft gekregen, is op 3 maart voor het eerst op televisie te zien.