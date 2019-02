Chantal Janzen viert 40ste verjaardag: ‘Alles waar ik van droomde, is uitgekomen’

Presentatrice/ actrice en zakenvrouw Chantal Janzen viert op deze zonnige dag haar 40ste verjaardag. Het feestelijke feit zorgt ervoor dat ze extra dankbaar is voor wat ze in haar leven mocht bereiken. De blondine met zelfspot wordt via sociale media overladen met felicitaties.

Via haar instagramaccount met ruim 1 miljoen volgers laat Chantal weten dat alles waar ze als meisje van droomde is uitgekomen. ,,En nog zoveel meer dan dat. Maar dat ik dit allemaal mocht en mag beleven met de liefde van mijn leven naast me, de 5 allerleukste kinderen, de liefste familie, de fijnste vrienden, en de leukste collega’s vind ik het allermooiste en allerbelangrijkste’’, schrijft ze. Zonder hen was het allemaal ‘uiteindelijk toch een karig zooitje geworden’. ,,Ik mag 40 worden vandaag! And I LOVE it.’’

De redactie van Chantals eigen platform &C, dat ze in 2017 met haar man Marco Geeratz lanceerde, feliciteert haar met een speciaal filmpje waarin Chantal haar opblaasborsten met spelden kapot prikt. Haar goede vrienden balletdanseres Igone de Jongh en sterrenvisagist Leco van Zadelhoff vieren het feestje ook mee.

Samengesteld gezin

Voordat de in het Limburgse Tegelen geboren Chantal Janzen met haar televisie- en acteercarrière begon, was ze te zien in tal van musicals. Zo speelde ze in Tarzan, Petticoat en Wicked. Ook schreef ze de films De Dominee en Alles is Liefde op haar naam. In 2017 kreeg ze haar eigen personalityshow op RTL4, &Chantal.

In 2014 stapte het multitalent in Londen in het huwelijksbootje met haar grote liefde Marco. Met hem kreeg ze zoons James (9) en Bobby (bijna 1). Marco heeft uit een eerdere relatie Esmée (28), Isaa (23) en Zion (19).

Gefeliciteerd liefje ! Ik hou zoveel van je ❤️ @chantaljanzen.official pic by @paigemcfall Een foto die is geplaatst door null (@igonedejongh) op 14 Feb 2019 om 22:37 PST

