Chantal wil voor altijd in ‘team Marco’ en Gordon viert Valentijn met zijn grote liefde

Seks, geweld en….Beethoven! Waarom A Clockwork Orange na 50 jaar nog steeds relevant is

12 februari A Clockwork Orange veroorzaakte in 1971 een ongekend schandaal. Maar hoe schokkend en relevant is deze film 50 jaar na dato? Filmredacteur Gudo Tienhooven legt uit waarom de Britse klassieker van Stanley Kubrick nog steeds het (her)ontdekken waard is.