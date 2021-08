Chantal wordt vergeleken met Brigitte Bardot en Giel herdenkt vader

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Regen of niet, Yolanthe Cabau wurmt zich gewoon in een dun jasje met daaronder een crop-top.

Chantal Janzen heeft een pony laten knippen en die look doet haar volgers vooral denken aan de Franse filmster en seksbom Brigitte Bardot.

Een moeilijke dag voor radio-dj Giel Beelen: dit weekend, zeven jaar geleden, nam hij afscheid van zijn vader. ‘Ik vind het zo fijn dat ik nog steeds voel dat je naar me kijkt en me liefdevol in de gaten houdt zoals hier op deze foto.’

Birgit Schuurman kan amper bevatten dat de tijd zó snel kan gaan. ‘Sorry hoor, maar wanneer is dit dan gebeurd? Dat mijn kleine aappie een soort Baywatch-surfdude is geworden?’, schrijft ze over haar zoon.

André Hazes weet het nu echt zeker: hij gaat lang en gelukkig leven met zijn liefje Sarah van Soelen.

Mart Hoogkamer heeft een bomvolle agenda door het succes met zijn hit Ik ga zwemmen, maar hij heeft gelukkig nog wel tijd voor een kiekje met twee fans: Rolf Sanchez en Wesley Sneijder.

Fred van Leer heeft zich even laten nakijken door een cosmetisch arts in de dop. Conclusie? ‘Toch meer lip’, grapt de Rotterdamse stylist.

Even geen lange dagen in de studio; Suzan en Freek genieten samen van een romantisch weekendje Antwerpen.

Nu Dyantha Brooks wereldkundig heeft gemaakt dat ze aan Expeditie Robinson meedoet, kan ze het ook niet laten om een filmpje te delen waarin ze zich klaarmaakt voor het avontuur.

De inspirerende quote van Rico Verhoeven onder zijn kiekje doet zijn volgers niet zoveel. Liever kijken ze naar zijn gespierde torso.

Patricia Paay geniet met volle teugen van het ‘keutelen’ met haar dochter Christina. ‘Ik vind het heerlijk om haar om mij heen te hebben’, schrijft ze bij een moeder-dochter-foto.

Froukje de Both is nog steeds verliefd op haar jurk van Mart Visser, maar of ze het zwarte kleedje nog past betwijfelt ze.

