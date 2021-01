Chaotische kasteelvrouw Emmy overweldigd door reacties na hilarische aflevering Ik vertrek: ‘Mensen vinden me stoer’

'Kroonprin­ses Met­te-Ma­rit in ziekenhuis na ski-ongeval'

19:00 De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft voor de kerst een lelijke smak gemaakt op de ski’s, dat schrijft het Noorse blad See and hear vandaag. Bij de val liep de kroonprinses een breuk op in haar staartbeen.