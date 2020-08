Chariots of Fire-acteur Ben Cross (72) overleden

‘Lieve fans, ik doet mij pijn om met jullie te delen dat mijn lieve vader een paar uur geleden is overleden. Hij was al een tijdje ziek, maar de afgelopen week ging hij heel snel achteruit’, schrijft Cross’ dochter op Facebook. Waaraan de acteur overleed is niet bekend.



Cross was te zien in de reboot van Star Trek (2009) en in First Knight. Zijn hoofdrol in Chariots of Fire, een waargebeurd verhaal over atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van 1924, wordt echter gezien als een van de belangrijkste rollen die hij heeft gespeeld. De film sleepte meerdere Oscars in de wacht.



Cross laat zijn vrouw Deyana en twee kinderen achter.