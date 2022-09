Charlie and the Chocolate Factory: Innemende musical over kleine jongen die groot durft te dromen

4 sterrenMet een vertraging van twee jaar wegens coronabeperkingen ging vandaag de eerste Nederlandse musicalversie in première van Charlie and the Chocolate Factory. Met cabaretier Remko Vrijdag in de rol van de excentrieke Chocolatier Willy Wonka.

Vooraf had Remko Vrijdag al laten weten meer gecharmeerd te zijn van de innemende manier waarop Gene Wilder ooit de rol van Willy Wonka had gespeeld dan met de ‘karikatuur’ die Johnny Depp in de tweede filmversie van hem maakte. En dat is niet alleen duidelijk te zien in Charlie and the Chocolate Factory, maar het pakt ook heel goed uit in deze heerlijke show, waarin zoals bekend de excentrieke chocoladefabrikant op zoek gaat naar een geschikte opvolger.

Vrijdag speelt Wonka als een zowel wereldvreemde als aaibare chocolatier, die bij zijn zoektocht naar een kind dat geschikt is om zijn levenswerk voort te zetten al meteen een heimelijke voorkeur heeft voor de jonge kandidaat die dat steuntje in de rug ook het beste kan gebruiken.

In de aanloop naar de première werd snel duidelijk dat Vrijdag in publicitair opzicht de grootste troef is in deze productie van Stichting Theateralliantie (een samenwerkingsverband van zeventien grote Nederlandse theaters). En ook qua uitstraling is hij een schot in de roos: zelfs als hij niet op het toneel staat, voel je zijn aanwezigheid.

Maar Wonka is natuurlijk niet degene voor wie je in de zaal het hardst zit te duimen. Want dat is uiteraard Charlie, wiens jongensdroom in vervulling gaat als hij met vier aanmerkelijk meer bevoorrechte kinderen de chocoladefabriek van Wonka mag bezoeken. Via dit dappere ventje (tijdens de première geweldig gespeeld door 9-jarige Noah Fontijn) brengen de makers in navolging van Roald Dahl de boodschap dat je in het leven weliswaar geluk nodig hebt om te slagen, maar dat je het lot aanmerkelijk kunt helpen door ook vooral je stinkende best te doen.

Regisseur Jasper Verheugd zet zijn personages in een prachtige eerste akte stuk voor stuk goed neer, om na de pauze alle remmen los te gooien. Het premièrepubliek lustte er alvast wel pap van, voor zover we mogen afgaan op alle vrolijke gezichten na afloop van een fijne familiemusical over kleine mensen met grote dromen.

Regie: Jasper Verheugd. Met: Remko Vrijdag, Julia van der Vlugt, Rein Hofman, Anne-Marie Jung e.a. Gezien: 11 september in De La Mar Theater, Amsterdam. Daar nog tot begin oktober. Vervolgens landelijke tournee tot begin maart 2023. Zie: www.charliedemusical.nl