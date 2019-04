Charlize Theron zet presentator op zijn plaats omdat hij haar tolk kust

‘Sexiest man alive’ Idris Elba in huwelijks­boot­je gestapt

14:41 Idris Elba (46), die door de internationale glossy People is uitgeroepen tot ‘Sexiest Man Alive 2018', is in het huwelijksbootje gestapt. De Britse acteur trouwde vrijdag met Sabrina Dhowre (29) in het Ksar Char Bagh hotel in Marrakesh.