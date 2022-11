Charlotte Nijs weg bij Hart van Nederland, wordt nieuw gezicht EenVandaag

Nijs, ook bekend van haar deelname aan Wie is de Mol? en De slimste mens, noemt haar nieuwe klus ‘geweldig’. ,,Het is voor mij de ideale combinatie van journalistiek en politiek waarbij ik het geluid van de samenleving kan laten horen’’, reageert ze. ,,Ik heb veel zin om te beginnen.’’ Dat doet ze half december. Ook Joyce Boverhuis blijft als presentator verbonden aan het panel.

,,Met Charlotte krijgen de leden van het Opiniepanel een ambassadeur van formaat’’, zegt hoofdrecteur René van Brakel op de site van EenVandaag. Nijs werkte na haar studie aan de School voor Journalistiek eerder bij Nu.nl en BNNVara. ,,Charlotte is gepokt en gemazeld in de journalistiek, heeft haar werk in het hart van de samenleving gedaan en weet als geen ander welke vragen en zorgen leven in de maatschappij.’’

Hart van Nederland gaat de ‘pionier’ missen. ,,Ze was de eerste zichtbare politiek verslaggever voor Hart van Nederland in Den Haag en heeft er hierdoor mede voor gezorgd dat er nu een politieke redactie staat die het verschil maakt in de Nederlandse politieke journalistiek’’, zegt hoofdredacteur Marc Veeningen.

Nijs’ voorganger bij EenVandaag, Gijs Rademaker, stapt na achttien jaar over naar RTL. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging, maar gaat tegelijkertijd met ‘pijn in het hart’ weg. Mede omdat hij het opiniepanel zal missen: de 80.000 leden zijn anoniem, maar de onderzoeken voelden voor hem toch ‘heel intiem’.

Volledig scherm Gijs Rademaker. © Samuel van Leeuwen

Hij zei eerder: ‘Velen vertelden me alles: veel frustraties over het functioneren van instanties. Maar ook over eenzaamheid, onveiligheid, seksualiteit en identiteit, discriminatie en racisme. Jullie deelden het massaal, met vele tienduizenden per onderzoek. En dat voelde, op een goede manier, overweldigend intiem.’

Nijs kwam onlangs nog in het nieuws toen ze voor de eerste keer moeder was geworden. Met haar vriend Joost verwelkomde ze afgelopen april zoontje Cédric.

