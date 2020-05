Charly Luske voor 1260 euro opgelicht via WhatsApp: ‘Moordneigingen’

Zanger Charly Luske is naar eigen zeggen opgelicht via WhatsApp. Hij dacht een bericht te hebben gekregen van een goede vriend en oud-manager, maar het bleek te gaan om een nepbericht van een onbekende. Te goeder trouw maakte hij 1260 euro over, die hij nu dus kwijt is. ‘Moordneigingen krijg ik dan echt in eerste instantie’, schrijft hij op Facebook.

‘Wat een kutdag!’ begint de musicalacteur zijn post. Luske schrijft een bericht te hebben gekregen van een bekende die om geld vroeg. Omdat die man dat al eerder deed, keek de zanger daar niet van op. Hij klikte op het Tikkie-betaalverzoek in het appje en maakte 1260 euro over. ‘Komt morgen wel weer goed!’ dacht hij naar eigen zeggen.



Al snel ontdekte hij dat de vermeende afzender in werkelijkheid van niets wist. ‘1260 euro weg. Komt supergoed uit in deze periode natuurlijk, want we komen werkelijk om in het werk’, schrijft hij sarcastisch, doelend op de talloze afgelaste evenementen vanwege de coronacrisis.

Quote Ik hoop dat het iemand is die het harder nodig heeft dan ik. Geniet ervan! Ga naar de Efteling met je kids! Charly Luske

Luske zegt aangifte te hebben gedaan. ‘Maar lastig om hier iets mee te doen’, beseft hij. ‘Je voelt je dan zo machteloos en kwaad... Moordneigingen krijg ik dan echt in eerste instantie. Ben namelijk nogal impulsief en opvliegend.’



De zanger heeft voor zichzelf een manier gevonden om toch te kunnen slapen. ‘Nu ik erover nadenk, hoop ik (tegen beter weten in) dat het iemand is die het harder nodig heeft dan ik. Geniet ervan! Ga naar de Efteling met je kids! Drink champagne, proost, eikel.’



De man van actrice Tanja Jess realiseert zich overigens dat er ergere dingen zijn in de wereld. ‘Op de schaal van leed mag ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet klagen. Maar als je me deze week spreekt en ik ben minder vrolijk dan normaal, het ligt niet aan jou...’

Vriend-in-noodfraude

Hoewel niet duidelijk is aan welke soort oplichting Charly precies ten prooi is gevallen, lijkt het op de vorm die de afgelopen maanden vaak voorkwam. Mensen krijgen berichten die van bekenden lijken te komen en waarin wordt gevraagd snel geld over te maken vanwege problemen met de telefoon of rekening. Charly’s ‘vriend’ noemde ook een geblokkeerde rekening.



In werkelijkheid is het appje verstuurd door een oplichter. Vooraf hebben de criminelen persoonlijke informatie verzameld. Van sociale media wordt een foto gehaald die wordt gebruikt als profielfoto, waardoor het lijkt alsof het appje inderdaad namens bijvoorbeeld een kleinzoon is verstuurd.



De politie spreekt van ‘vriend-in-noodfraude’, die tijdens de coronacrisis lijkt te pieken. ,,Het is een vorm van digitale fraude waar je heel gemakkelijk intrapt. De slachtoffers zijn echt niet naïef”, zei Cees van Tent, hoofd van het Cybercrimeteam, daar eerder over.