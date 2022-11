Chris Evans uitgeroepen tot meest sexy man op aarde: ‘Mijn moeder zal blij zijn’

met foto's en video Koninklij­ke familie straalt bij fotosessie: ‘De meiden voor ons? Pap, dat werkt toch niet meer!’

Het koninklijk gezin verscheen gisteren in de Nieuwe Kerk in Amsterdam voor een fotosessie. Het was de eerste keer dat prinses Amalia in het openbaar verscheen sinds haar ouders bij het staatsbezoek aan Zweden spraken over de bedreigingen aan haar adres en de ingrijpende gevolgen daarvan voor haar leven.

