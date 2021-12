Chris 'Mr. Big' Noth beschuldigd van seksueel misbruik

Kim Cattrall nooit in beeld geweest voor reboot Sex and the City

Met de langverwachte Sex and the City-reboot And Just Like That... in aantocht vragen veel fans zich nog steeds af waarom er geen plek was voor Kim Cattrall, die het personage Samantha Jones speelde in de serie en de twee speelfilms die daarop volgden. Volgens Michael Patrick King (67), de schrijver en regisseur van de show, is er bij And Just Like That... altijd sprake geweest van slechts drie hoofdpersonen in plaats van vier. Dit liet hij weten aan The Hollywood Reporter.

