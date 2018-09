Chrissy Teigen at placenta op na bevalling

buffelen richting finale Vriendin Nada van Nie: Glennis blijft in heksenke­tel zó kalm

0:27 Glennis Grace (40) stond vannacht (Nederlandse tijd) te beven als een rietje toen ze van America's Got Talent-presentatrice Tyra Banks hoorde dat ze in de grote finale staat. Haar goede vriendin Nada van Nie ving haar na afloop op. ,,Terwijl ik kapot was van de emoties, ging Glennis heel cool en energiek nog bijna tien interviews staan doen. Zelfs in de extreemste heksenketel blijft die meid opmerkelijk kalm.''