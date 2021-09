Chrissy Teigen had het moeilijk met lichaam na miskraam: ‘Niemand om te voeden’

Kijkcij­fers Rob Kemps storten in, Chantal Janzen is de koningin van de zaterdag­avond

19 september Chantal Janzen mag zichzelf de koningin van de zaterdagavond noemen. Met haar programma Oh wat een jaar! is ze de enige die op primetime in de buurt komt van de magische grens van één miljoen kijkers. Rob Kemps ziet juist de kijkcijfers van The Wheel instorten. Slechts 497.000 belangstellenden schakelden in voor de tweede aflevering.