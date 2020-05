Chrissy Teigen laat borstimplantaten verwijderen: ‘Ik wil mijn jurk dicht kunnen ritsen’

‘Ons leven na corona’ trekt 298.000 kijkers naar SBS

8:43 De Toekomst van Nederland, ons leven na corona heeft gisteravond 298.000 kijkers naar SBS 6 getrokken. In de talkshow, die werd opgezet in samenwerking met het AD, werden stellingen behandeld als: hebben alleen mensen die gezond leven straks nog recht op levensreddende zorg? En blijven we afstand houden, ook als de crisis voorbij is?