Chrissy Teigen schaamt zich niet voor kraamondergoed

Het populaire model (17 miljoen volgers op Instagram) is erg open over haar persoonlijke leven. Ze vertelde bij haar eerste zwangerschap dat ze IVF moest ondergaan omdat het niet lukte om zonder hulp in verwachting te raken. Gisteren tweette ze nog zonder schaamte dat het leven van een pas bevallen vrouw een stuk beter is als je niet volledig uitscheurt. Kennelijk was dat wel gebeurd tijdens de bevalling van haar dochter.



Gisteravond bevestigde John Legend bij de Billboard Awards dat hun zoontje is vernoemd naar de legendarische jazz-trompettist Miles Davis.