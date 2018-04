Christina Aguilera blaast Carpool Karaoke omver met oude hits

Je kunt ze waarschijnlijk nog voor een groot gedeelte meezingen: nummers als Dirty, Genie in a bottle en Beautiful. De inmiddels 37-jarige zangeres scoorde hit na hit. De laatste jaren is het wat stiller rondom Aguilera en dus vond ze het hoogstwaarschijnlijk tijd om een muzikaal ritje met James Corden te maken.



En tijdens dat ritje gaan alle remmen los. In de video die James Corden op zijn Youtube kanaal deelt is te zien en te horen hoe de blondine moeiteloos hoge noten weet uit te brengen. Corden vraagt zich af hoe Aguilera dat doet, maar na meerdere pogingen geeft hij het op.



Ook over de tijd bij de Mickey Mouse Club komen de nodige vragen aan bod. Zo denkt Aguilera bijna zeker te weten dat Ryan Gosling een oogje had op Britney Spears, die toen met Justin Timberlake ging. Of Aguilera zelf iets in Timberlake zag? ,,Ja, Britney en ik hadden 'een ding'", klinkt het vaag. ,,Maar Justin had swag", laat ze los.