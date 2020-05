Christina in uitdagende lingerie gekiekt en Dionne geniet van de zon op haar snoet

René Froger biedt excuses aan voor corona-uitspraken: ‘Ik heb het totaal verkeerd verwoord’

15:43 René Froger heeft vandaag in een uitgebreid bericht op sociale media zijn excuses aangeboden over een uitspraak die hij eerder deed. De 59-jarige zanger stelde eerder dat de evenementenbranche ‘het hardst wordt getroffen’. Die woorden schoten bij veel mensen in het verkeerde keelgat. ‘Mochten mensen zich aangesproken en beledigd hebben gevoeld over mijn uitspraken, bij deze mijn welgemeende excuses’, laat Froger weten.