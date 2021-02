Christopher Plummer (91) overleden: ‘Rol in Sound of Music was saaiste van mijn carrière’

Bij de meeste mensen zal de Canadese acteur Christopher Plummer, die op 91-jarige leeftijd is overleden, voor eeuwig in de in herinnering blijven als kapitein Von Trapp in de filmmusical The Sound of Music (1965). Over het spelen van deze familieman die zich tegen de nazi’s verzette had de filmster die meer dan zeven decennia in Hollywood actief was gemengde gevoelens.



In een interview met het AD liet hij in 2017 weten: ,,Ik had grote moeite met die rol in The Sound of Music. Heremetijd, wat was die man oninteressant. Het is de saaiste rol van mijn carrière. Voor de research sprak ik met een familielid van hem die mij alle sterkte toewenste met zijn vertolking van deze droogstoppel. Om daarna toch nog iets van deze rol te maken was een van de grootste uitdagingen van mijn carrière.’’



Wel was Plummer zeer te spreken over zijn tegenspeelster Julie Andrews die de gouvernante speelde in de film. ,,De samenwerking met haar verliep uitstekend. Ik heb er een levenslange vriendschap aan over gehouden.’’ Toch is hij jarenlang ontstemd geweest omdat zijn zangpartijen door iemand anders in de film waren ingezongen. Terwijl hij zich vol passie op die bijdrage had gestort.