CIDI eist naamswijziging van rapper Anne Frank

De rapper zelf zegt dat ze als artiestennaam Anne Frank heeft gekozen omdat dit al sinds de basisschool haar bijnaam is. ,,De echte reden dat ik voor deze naam heb gekozen, is omdat ik altijd zo werd genoemd. Sinds de basisschool is dat al mijn bijnaam. En toen las ik ook haar boeken. Ze is inspirerend, een voorbeeld van hoe je kunt leven in een ondraaglijke situatie. Ik weet dat we niet in oorlog leven, maar vreedzaam is het in onze wereld ook niet’’, zegt ze.