Claire Foy rapt moeiteloos Rapper's Delight bij Jimmy Fallon

,,Ik wil je laten gaan, maar voordat je gaat wil ik je succes wensen bij Saturday Night Live en feliciteren met First Man en The Girl in the Spider’s Web’’, begon Fallon onschuldig. Niet veel later kwam de aap uit de mouw: ,,Ik wil het even vragen, want het is altijd leuk als je hier bent, maar ik heb op internet gelezen dat je de songtekst van Rapper's Delight uit je hoofd kent...”



Foy, die in eerste instantie stelde dat je niets moet geloven dat op het internet staat, sloeg haar hand voor haar hoofd. ,,O my god’’, riep ze uit. De presentator duwde de microfoon al in haar handen, zodat ze eigenlijk geen nee meer kon zeggen. Ook het publiek moedigde de actrice aan.



,,I said a hip hop, hippie to the hippie’’, begon Foy de songtekst. Fallon ging ondertussen uit zijn dak en de toeschouwers in de zaal floten enthousiast mee. Foy sloot de rap af terwijl ze beschamend in elkaar dook. ,,Yes! Yes!", bedankt Fallon haar.