Claudia de Breij gaat volgend seizoen weer het theater in: ‘De rust had ik nodig’

Claudia de Breij gaat volgend seizoen weer het theater in. De cabaretière speelt vanaf november 2023 haar nieuwe voorstelling Wat Als in theaters door heel Nederland, heeft impresariaat Breijwerk woensdag bekendgemaakt. Het wordt haar dertiende theaterprogramma.

De première staat gepland in maart 2024 in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De Breij speelde afgelopen najaar haar derde oudejaarsconference. Het liedjesprogramma Vasistas, dat in februari en maart gepland stond, annuleerde zij omdat ze behoefte had aan rust. Maar nu merkt De Breij dat de ideeën weer beginnen te komen.

,,Ja, de rust doet me goed, ik had die ook echt nodig”, aldus de Utrechtse podiumkunstenaar. ,,Maar de creativiteit is gelukkig nooit weggeweest. En de energie komt terug, net als de grappen. Alleen al over al die dingen waar je als mens heel moe van kunt worden, zoals restaurantmuziek, reünies en wereldoorlogen. Ik blijf nog een paar maanden lekker in de luwte schrijven en verheug me heel erg op november!”

Het is de bedoeling dat De Breij met de nieuwe voorstelling in haar eentje op het podium staat. In het verleden deelde zij het toneel vaak met muzikanten. De speellijst van Wat Als staat vanaf woensdagmiddag op haar website. De voorverkoop voor de tournee is woensdag ook van start gegaan.

