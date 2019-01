Claudia de Breij imponeert met intieme brexit-ballade

Claudia liet het lied vijf dagen geleden al via een kleiner podium - haar Instagram-account - horen en zien. Toen zong ze het vanuit haar keuken. Volgens de cabaretier doet de brexit haar een beetje denken aan een echtpaar in proefscheiding: nog steeds op zoek naar een kans om weer bij elkaar te komen. ,,En de Britten weten eigenlijk helemaal niet of wij ze er nog bij willen hebben”, veronderstelt De Breij, die haar nummer een liefdesliedje noemt. ,,Engeland staat aan de vooravond van een vertrek uit de EU. Vanuit een non-politiek, maar vooral persoonlijk standpunt vind ik dat betreurenswaardig. Dus dit is mijn liefdesliedje aan het land van The Beatles, French en Saunders en waarmee ik me innig verbonden voel. Vandaar, van de ene naar de andere Europeaan, een laatste vaarwel.”

In het brexitlied zingt Claudia de Breij, die dit jaar voor de tweede keer de oudejaarsconference verzorgt bij de NPO, onder meer: ‘Er is een eiland, je bent er in een uurtje, maar ze drijft langzaam bij me weg'. En: ‘Ik weet, misschien ga je bij me weg. En ook al huilt mijn hart bij dit vaarwel want jij bent schitterend en ik heb heel veel van je gehouden.’ De Breij geeft de Britten ook wat steun in moeilijke, vooralsnog onvoorspelbare tijden. ‘Mocht er een flard van twijfel zijn, waarom kom je niet terug op je besluit? Wij zijn er voor en staan altijd achter je. Langer dan Theresa (premier May, red.) dat ooit kan doen’.