Clooney weer fit als een hoentje na scooterongeluk

Op beelden die in handen zijn van entertainmentsite TMZ is te zien dat de filmster vlotjes over de filmset van Catch22 loopt op het Italiaanse eiland Sardinië. Hij regisseert en acteert in de miniserie. Clooney tilt ook wat spullen op zonder problemen. Een wonder, vindt TMZ.



Videobeelden van het ongeval lieten zien dat Clooney (57) over de voorkant van zijn scooter vliegt nadat hij werd aangereden door een door de zon verblinde automobilist. Hij kwam tegen de voorruit van de auto, waardoor het glas barstte. Daarna viel hij op de grond.



Een getuige van het ongeluk vertelt aan de krant Corriere della Sera: ,,Hij schreeuwde en in eerste instantie leek het alsof hij zijn benen niet kon bewegen."



De acteur heeft kort in het ziekenhuis in Olbia gelegen, maar kon daarna terug naar zijn huurhuis op Sardinië.