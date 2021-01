Coaches in de war na optreden rapduo: ‘Komt niet heel serieus over’

Podcast De beste acteerpres­ta­ties in een ‘biopic’ volgens de MovieInsi­ders

14 januari De bioscopen blijven dicht. Toch is er nog genoeg fraais te zien op de streamingdiensten en echt niet alleen op Netflix. In deze nieuwe MovieInsiders-podcast aandacht voor wat alternatieven. Zo is er One Night in Miami op Amazon Prime Video over een ontmoeting in de jaren 60 tussen iconen Malcolm X, Sam Cooke, Muhammad Ali en Jim Brown.