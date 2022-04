‘Coldeweijer niet serieus nemen als journalist... Maar wat ze zei over Steenwijk had voldoende bewijs’

Rechtszaak / videoYvonne Coldeweijer staat nu in de rechtbank in Amsterdam tegenover Samantha Steenwijk. Een roddelvlogger die iets beweert over een zangeres wat volgens de zangeres niet klopt. Daar gaat het om. De twee zijn de afgelopen week geen vrienden geworden.

Yvonne Coldeweijer beweerde onlangs op haar YouTubekanaal dat Samantha Steenwijk illegale (want niet al te veilige) dieetpillen had gebruikt. Tot ergernis van de zangeres die dat niet pikt en een rectificatie plus schadevergoeding eist. Steenwijks advocaat Kalff somde vanmorgen in de rechtbank op wat Coldeweijer allemaal beweerde. Samengevat: dat Steenwijk gevaarlijke pillen gebruikte en daarover loog. ,,Leugenaar. Spoor jij niet of zo, gevaarlijke pillen vreten en hopen dat je het overleeft,” citeerde de advocaat wat de roddelvlogger ervan maakte.

Kalff haalde aan dat Coldeweijer eigenlijk niks met journalistiek te maken wil hebben. En hoor-wederhoor ‘een journalistieke term’ vindt waar ze dus niks mee te maken heeft. ,,Maar ze doet wel een beroep op bronbescherming. Dan moet je je ook als journalist gedragen.” Een van de bronnen van Coldeweijer is volgens Kalff nota bene een drugsdealer.

Bedreigd en uitgescholden

Volgens Kalff heeft Samatha Steenwijk serieus last heeft van het dieetpillenverhaal. ,,Ze wordt er steeds op aangesproken. Ze wordt op internet bedreigd en uitgescholden: ‘Kutwijf, we zorgen ervoor dat je wordt aangepakt. Snol, met je dieetpillen’.”

Dat Steenwijk de zaak voor de rechter laat komen, leek Coldeweijer de afgelopen week alleen maar leuk te vinden, zo deed ze het voorkomen althans. ‘Beyoncé Steenwijk’, noemde ze haar tegenstander.

Haar advocaat Allon Kijl legde vanmorgen uit dat Coldeweijer scoop na scoop binnenhaalt. ,,Op een luchtige, spottende en soms badinerende toon. Yvonne Coldeweijer wordt gedreven door het doorzien van alle onzin die BN’ers verkondigen.”

‘Yvonne is the queen of juice’

Dat juicekanalen - zoals Yvonnes Life of Yvonne - er wel eens naast zitten, vindt haar publiek helemaal niet erg. ,,Als ze maar lol hebben. Ze weten dat ze het met een korrel zout moeten nemen. Ze is the queen of juice. Ze heeft juice gebracht over dieetpillen, big deal, helemaal niet grievend voor Samantha Steenwijk. Het publiek vindt het alleen maar sneu dat het tot een rechtszaak moet komen, en dat allemaal vanwege een roddel. Als BN’er moet je een dikkere huid hebben. Maar een feit blijft ook dat de bewering van Yvonne steunt op voldoende feitenmateriaal.”

Volgens Kijl kreeg Coldeweijer een tip over de dieetpillen en is ze daarna zelf onderzoek gaan doen. Volgens Kijl kón Steenwijk helemaal niet veel aan beweging doen vanwege een blessure, terwijl ze wel heel veel kilo's (22 naar het schijnt) kwijtraakte. Dat, gekoppeld aan de tips, bracht Coldeweijer tot de overtuiging dat Samantha wel aan de pillen moest zijn. En volgens Kijl verwachten volgers van juicekanalen geen hoor en wederhoor.

Yvonne Coldeweijer, bekend van het populaire juicekanaal Life of Yvonne, staat vandaag in de rechtbank tegenover Samantha Steenwijk.

‘Ja, tuurlijk weet ik het zeker’

Coldeweijer zei vanmorgen vlak voor de rechtszaak ‘dat ze eerst eigenlijk best wilde meewerken aan een rectificatie’. ,,Want ik heb helemaal geen zin in dit gezeik,” zegt ze, wijzend op de rechtszaal iets verderop. ,,Ik wilde er best met hun over praten, zo belangrijk is het niet. Maar die advocaat dreigde meteen met een rechtszaak. En ik ga ook niet zomaar zeggen dat iets onwaar is als ik het zeker weet. Ja, tuurlijk weet ik het zeker, anders had ik het niet gebracht.”

