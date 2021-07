Coldplay brengt nieuw album uit in oktober

Influencer Koen Kardashian vliegt huilend naar afkickkli­niek in Kaapstad

18 juli Realityster en onlineberoemdheid Koen Pieter van Dijk (28), beter bekend als Koen Kardashian, heeft zich naar verluidt laten opnemen in een afkickkliniek om van zijn drank- en cocaïneverslaving af te komen. De mediapersoonlijkheid deelt een filmpje van zichzelf waarin hij huilend in het vliegtuig zit richting Kaapstad. ‘Het is tijd’, schrijft hij erbij.