Coldplay, Ed Sheeran en Bruno Mars op eerste virtuele driedaagse festival

De line-up bestaat tot dusver uit 65 acts, waaronder diverse grote namen. Onder anderen Coldplay, Bruno Mars, Panic! at the Disco, Green Day, Twenty One Pilots, David Guetta, Charlie Puth en Wiz Khalifa zijn van de partij.



De optredens zullen overigens niet helemaal nieuw zijn. Zo trapt LL Cool J het festival af met een show uit 2018 in Hollywood Palladium. Maar: ,,Het grootste gedeelte van deze legendarische beelden zijn nooit eerder vertoond en zullen later ook nergens anders online beschikbaar komen", belooft de organisatie in een persbericht.



De opbrengsten van het festival worden gedoneerd aan het Covid-19 Solidarity Response Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het festival is te volgen via PlayOnFest.com en via YouTube. Afgelopen weekend organiseerde de WHO samen met Lady Gaga het One World Together At Home-event. Dat heeft 127,9 miljoen dollar (zo’n 117,6 miljoen euro) aan donaties opgeleverd. Hieronder zie je hoogtepunten: