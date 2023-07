Coldplay in de Johan Cruijff Arena: de grootste rock-’n-roll-onderneming ooit komt naar Amsterdam

Olga Commandeur en man trouwden na drie mislukte aanzoeken op vrijdag de dertiende: ‘Laten ontsporen’

Ze waren misschien wel 's lands eerste koppel dat elkaar leerde kennen via een datingsite in 2001. Inmiddels zijn Olga Commandeur en haar man Frank Maanders gelukkig getrouwd, maar daar gingen drie mislukte huwelijksaanzoeken aan vooraf, vertelt het stel in Libelle. ,,Uiteindelijk heeft hij mij gevraagd in de Pizza Hut.”