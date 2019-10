Coldplay kondigt dubbelalbum aan op wel heel bijzondere manier

In de op een ouderwetse schrijfmachine getikte brief staat dat Coldplay ‘100 jaar’ aan het project, getiteld Everyday Life, heeft gewerkt. De ene helft krijgt de titel Sunrise, terwijl de andere Sunset gaat heten.



Lena dacht in eerste instantie dat ze in de maling genomen werd, maar de brief is ondertekend door alle bandleden en op internet zijn inmiddels ook de eerste tekenen verschenen van een nieuw project. Zo staat op de website van Coldplay een logo van een zon en een maan en werd op Twitter een eerste audioteaser van 15 seconden gedeeld.



Coldplay is een van de grootste bands van de 21ste eeuw. Het laatste album, A Head Full Of Dreams, kwam in december 2015 uit. Daarna verscheen nog wel de EP Kaleidoscope en een klein zijproject met Pharrell Williams onder de naam Los Unidades. Sinds 2017 is het zo goed als stil rond de groep met frontman Chris Martin.