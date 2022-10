Colombiaanse fixer en compagnon spoorloos na uitzending Kees van der Spek, website offline

Van der Spek onthulde gisteravond in zijn programma Oplichters aangepakt dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. De frauduleuze Colombiaanse tussenpersoon Edwin Vela en zijn baas Vicky Diez zijn volgens Van der Spek verantwoordelijk voor die mismatches.

De twee zouden samen met een Nederlandse correspondent hebben gewerkt aan zestien zaken die allen door omroep KRO-NCRV worden onderzocht. Inmiddels zijn twee matches door middel van dna-onderzoek bevestigd. De overige twaalf zaken worden nog onderzocht.

Niet geregistreerd

In de aflevering reist Kees van der Spek samen met de gedupeerden af naar Colombia om de confrontatie aan te gaan met Edwin Vela. Die blijkt al vele jaren nauw samen te werken met ene Vicky Diez. Samen brengen zij al zo’n dertig jaar geadopteerde Colombianen in contact met hun biologische families via Colombian Roots, een onderneming die niet geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

In Medellin lukt het Van der Spek niet om Vela te ontmoeten, hij zegt vlak voor een afspraak af en stuurt zijn baas Diez. Die zegt dat zij al heel lang samenwerkt met Vela en nog nooit problemen met hem heeft gehad. Ook zegt ze dat ze niet aan dna-tests deden omdat dat niet gebruikelijk zou zijn in Colombia vanwege de hoge kosten. Ze belooft na het gesprek met Van der Spek met Vela te praten. Maar diezelfde avond verdwijnt de naam en de foto van Vela van de website van Colombian Roots en zijn beiden vervolgens niet meer bereikbaar.

Website offline

Sinds vanochtend is zelfs de complete website offline gehaald en krijgen betrokkenen geen enkel contact meer met het tweetal. ,,Verdere vragen zullen door Spoorloos worden opgepakt”, laat Vela nog in de uitzending weten. Daarmee lijkt hij aan het afleggen van iedere verantwoordelijkheid te willen ontkomen. KRO-NCRV laat weten verder onderzoek te doen naar het tweetal.

De omroep belooft alvast de ‘plaatselijke mensen’ die meewerken aan Spoorloos voortaan ‘zorgvuldiger’ te screenen. ,,Voor het veldwerk in ver gelegen of meer gevaarlijke gebieden, huren onze correspondenten soms ook lokale mensen in die op zoek gaan. We zullen de screening van deze lokale mensen in de toekomst nog zorgvuldiger doen.”

KRO-NCRV bevestigde gisteravond dat een Nederlandse correspondente tot 2010 nauw samenwerkte met Edwin Vela. ,,Zij huurde Vela af en toe in voor zijn speurwerk op plekken die voor haar als buitenlandse vrouw onveilig of lastig bereikbaar waren”, laat een woordvoerder weten. Deze site onthulde gisteren dat deze vrouw in het verleden moest vertrekken bij stichting Wereldkinderen vanwege aantijgingen van ongepaste praktijken rond adoptieouders.

Kijkcijfers

De aflevering van Oplichters aangepakt heeft gisteravond 706.000 kijkers getrokken, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het programma van RTL 5 staat daarmee in de top 15 van best bekeken uitzendingen van de avond.