Comedian zet versnipperaar klaar om 11.000 euro te vernietigen: Beckham nog altijd stil na ultimatum

‘48 uur te gaan’, schreef Lycett vanmiddag op sociale media bij een foto van de versnipperaar. De grappenmaker, een van de bekendste comedians van Engeland, kwam vorige week groot in het nieuws toen hij het ultimatum uitsprak in een video, inmiddels goed voor 3,6 miljoen views op Twitter.

David Beckham is een icoon voor de lhbti-gemeenschap, stelde Lycett in de video. Hij was de eerste grote voetballer die fotoshoots deed voor homotijdschriften, sprak vaak over zijn homoseksuele fans en trouwde met een Spice Girl, Victoria. ,,Het meest homoseksuele wat je als mens kunt doen’’, grapte Lycett, zelf ook onderdeel van de gemeenschap.

Maar zijn boodschap was serieus. Lycett vindt het onverteerbaar dat juist gayicoon Beckham een deal heeft getekend om het WK in Qatar te promoten, naar verluidt voor 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro). Hij noemde Qatar ‘een van de slechtste plekken ter wereld om homoseksueel te zijn’. ,,Het is daar illegaal, je kunt celstraf krijgen en, als je moslim bent, mogelijk de doodstraf.’’



Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beckham beschrijft voetbal altijd als iets waarmee je positieve verandering teweeg kunt brengen. Dat mag hij nu bewijzen, vindt Lycett. Hij pakte in de video een stapel biljetten - 1000 pond voor elk miljoen dat Beckham naar verluidt vangt - en beloofde het te schenken aan goede doelen die zich inzetten voor lhbti’ers in de voetballerij. Tenminste, als David de banden met de organisatie verbreekt.

,,Doe je dat niet, dan doe ik dit geld volgende week zondag om 12.00 uur in een versnipperaar, vlak voor de openingsceremonie van het WK’’, stelde Lycett. ,,Niet alleen het geld, maar ook jouw status als lhbti-icoon gaat eraan.’’

De comedian zei het versnipperen live uit te zenden op een speciaal geregistreerde website, benderslikebeckham.com. Het is een woordgrap die verwijst naar de film Bend it like Beckham, die nu zoveel betekent als ‘homo’s zoals Beckham’. Op de site telt een klok af naar het mogelijke versnippermoment.



Lees door onder de foto

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ongelofelijk teleurstellend’

Beckham heeft nog altijd niet gereageerd. Gisteren werd wel bekend dat hij het WK een platform noemt voor vooruitgang, inclusiviteit en tolerantie, aldus The Guardian. De oud-voetballer ligt al langer onder vuur vanwege zijn deal. De grootste lhbti-supportersgroep van Engeland noemde het ‘ongelofelijk teleurstellend’ dat iemand die ‘op een voetstuk staat’ bij de gemeenschap geld aanneemt om een evenement in Qatar te promoten, meldde The Guardian.

De geëngageerde Joe Lycett is niet iemand van half werk. Twee jaar geleden liet hij zijn naam officieel veranderen in Hugo Boss, nadat het gelijknamige modemerk meermaals met rechtszaken had gedreigd tegen kleine bedrijfjes die ook ‘Boss’ in hun naam hebben. Vorig jaar pakte hij met een documentairereeks Shell aan vanwege vermeende ‘greenwashing’, oftewel adverteren alsof je heel milieuvriendelijk bezig bent, terwijl Shell dat volgens hem niet is.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: