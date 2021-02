Commissariaat voor de Media stelt onderzoek in naar Op zoek naar Maria

Afgelopen zondag ging een nieuw seizoen van Op zoek naar in première op NPO 1. Daarin wordt gezocht naar een musicalactrice die de rol van Maria kan spelen in The Sound of Music. Het programma trok na jaren afwezigheid meteen weer 1,5 miljoen kijkers.



Toch was er ook kritiek. Tv-columnist Angela de Jong schreef: ‘Het is al onbegrijpelijk dat het Commissariaat voor de Media een anderhalf uur durende reclamespot voor de nieuwste Stage-musical toestaat op primetime NPO 1. Maar dan ook nog een commercialblok ín het programma, omdat met de ‘sing-off’ zogenaamd een heel nieuw programma begint? Hallo mediawaakhond, word eens wakker.’



Het Commissariaat voor de Media heeft met dezelfde ogen gekeken naar het programma en besloten een onderzoek in te stellen. Het bestuursorgaan houdt toezicht op het naleven van de mediawet. Later wordt duidelijk of het commissariaat ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen.