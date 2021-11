Concert Bieber in paar minuten uitverkocht, kondigt tweede optreden aan

Door de grote vraag naar tickets is er een extra concert toegevoegd op zaterdag 14 januari 2023 in Ziggo Dome. De kaartverkoop voor deze show is per direct gestart via Ticketmaster, laat een woordvoeder weten.

Justin Bieber treedt in januari 2023 op in Ziggo Dome

Bieber is een van de bekendste artiesten ter wereld. Hij heeft sinds zijn doorbraak op zijn dertiende zes studio-albums uitgebracht en hij won kasten vol prijzen. De zanger verkocht wereldwijd meer dan 80 miljoen albums en brak vorig jaar het record van Elvis Presley als de jongste soloartiest met acht albums die de eerste plek bereikten in de Billboard 200-hitlijsten.

In augustus brak hij het record voor het aantal maandelijkse luisteraars op Spotify met meer dan 83 miljoen luisteraars per maand. In oktober 2016 gaf Bieber voor het laatst een show in Nederland. De zanger gaf toen twee concerten in de Gelredome in Arnhem.