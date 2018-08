Concertgebouworkest ontslaat dirigent na beschuldiging aanranding

Gatti werd vorige week beschuldigd van aanranding door vrouwelijke medewerkers van het Concertgebouworkest. Voor zijn periode in Amsterdam zou hij twee vrouwelijke muzikanten ongewild betast en gezoend hebben, zo getuigen beide vrouwen in The Washington Post.

In 1996 zou Gatti de Amerikaanse sopraan Alicia Berneche in Chicago een extra oefensessie hebben aangeboden, waarna hij haar bij het plannen van een afspraak in de kleedkamer bij de billen greep en zijn tong in haar mond duwde.



Iets soortgelijks zou de Duitse sopraan Jeanne-Michèle Charbonnet in 2000 in Bologna zijn overkomen. ,,Ik duwde hem weg en ben de kamer uitgerend", zei Charbonnet tegen The Washington Post. Ze zou nooit meer ingehuurd worden door het bedrijf waarmee ze op dat moment werkte.

Excuses

Gatti stelde in een reactie verbaasd te zijn door de beschuldigingen. ,,Altijd als ik iemand benaderde, deed ik dat in de volledige overtuiging dat de interesse wederzijds was. De genoemde voorvallen vonden lang geleden plaats, maar als ik iemand heb gekwetst, bied ik mijn excuses aan." Ook daarna probeerde hij zijn reputatie nog te herstellen via een bericht van een Amerikaans pr-bureau met de naam Reputation Doctor.

De meldingen hebben ,,de vertrouwensrelatie tussen het orkest en de chef-dirigent onherstelbaar beschadigd''. Alle geplande concerten met Daniele Gatti zullen doorgaan met andere dirigenten.



Tournee

De Italiaan begon in het seizoen 2016/2017 als chef-dirigent van het orkest, als opvolger van Mariss Jansons. In 2004 stond hij voor het eerst het gezelschap en sindsdien was hij regelmatig teruggekeerd en ook mee op tournee gegaan. Het orkest was gecharmeerd van zijn ,,uitgesproken eigen visie op het bekende orkestrepertoire en open houding ten opzichte van minder gangbare werken".



Het Concertgebouworkest zei destijds uit te kijken naar ,,een langdurige en inspirerende samenwerking" met Gatti. Het orkest had ,,met overtuiging voor zijn bevlogenheid en ervaring" gekozen. Gatti zou eind augustus en begin september het orkest leiden bij het spelen van Bruckner 3.