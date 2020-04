Concertzalen wanhoop nabij door enorm omzetverlies: ‘Zonder steun gaan er poppodia omvallen’

Disney komt ook met liveaction­ver­sie van animatie­klas­sie­ker Hercules

15:39 Disney werkt op dit moment aan een liveactionversie van de animatiefilm Hercules uit 1997. Dat melden diverse Amerikaanse media. Het is de volgende titel in een inmiddels lange reeks zeer succesvolle liveactionremakes van animatieklassiekers als The Lion King en Jungle Book.