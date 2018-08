Connie Witteman 'still in love' en Ferri Somogyi speelt met vuur

update Overleden Aretha Franklin krijgt in kist elke dag andere japon aan

16:16 Uitvaartondernemers hebben de op 16 augustus overleden Aretha Franklin (76) tijdens haar publieke afscheid in Detroit dagelijks op advies van familie een andere jurk aangetrokken. De eerste dag lag ze in een rode jurk opgebaard, vervolgens 24 uur later in een pastelblauwe japon en vandaag zal de Queen of Soul opnieuw een andere outfit dragen.