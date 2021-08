Constantijn en Laurentien trakteren Eloise op vakantie, storing gooit roet in het eten

De ‘gravinfluencer’ liet haar 272.000 Instagram-volgers in haar stories weten dat ze op de Amsterdamse luchthaven Schiphol was. ‘We gaan met vakantie, maar ik weet nog niet waar we naartoe gaan’, schreef ze vanuit een vliegtuig dat aan de grond stond. ‘Mijn ouders hebben een verrassing-vacay gepland, zo leuk.’ Kort daarna steeg het toestel op en begon Eloise aan een nieuw boek.

Heel ver zal ze niet gekomen zijn, want op de volgende foto stond het vliegtuig weer op de grond. ‘We zijn weer terug op Schiphol’, meldde ze. ‘Er was een storing, maar helemaal prima. Leuk avontuur, haha.’ Of het vliegtuig na de storing alsnog is vertrokken en waar Eloise en haar ouders nu zijn, is niet duidelijk.

Het zou de tweede vakantie in korte tijd zijn voor de gravin. Afgelopen week deelde ze nog een kiekje vanuit een ogenschijnlijk zonnig oord. ‘Zo genoten van mijn vakantie’, schreef ze toen. ‘En ook zo dankbaar dat het eindelijk weer kan/mag.’



Eloise was de laatste tijd overigens een stuk minder actief op Instagram dan voorheen. Ze was te druk met haar studie aan de hotelschool in Amsterdam, liet ze weten. ‘Ik mis de connectie die ik met jullie heb door het antwoorden op privéberichten, reacties, q&a’s’, richtte ze zich tot haar fans. ‘Ik beloof dat ik actiever ga zijn wanneer ik dit eerste studiejaar goed heb afgerond!’

