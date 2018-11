Cornelisse is niet van de taalregels: Ik zal nooit iemand verbeteren

Paspoort: Paulien Cornelisse



Geboren

24 februari 1976 in Amsterdam.



Opleiding

Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.



Carrière

Vormt tussen 1999 en 2003 met Irene van der Aart het cabaretduo Rots. Vanaf 2001 speelt ze bij Comedytrain. Maakt met Dagbraken haar eerste solovoorstelling, in 2008. Daarna volgen er nog drie. Een jaar later verschijnt het boek Taal is zeg maar echt mijn ding, dat uitgroeit tot een bestseller. In 2013 is ze winnaar van tv-programma Wie is de Mol? Haar eerste roman verschijnt in 2016: De verwarde cavia.



Dit jaar is ze begonnen met een column op de voorpagina van de Volkskrant en maakt ze de tv-reisserie Tokidoki.



Privé

Woont samen met radio- en theatermaker Chris Bajema. Samen hebben ze een zoon, Wiek (3).