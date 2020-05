Corona gooit roet in verhuisplannen boer Herman en Fleur: ‘Maar liefde overwint alles’

De destijds 24-jarige melkveehouder ging in 2016 op zoek naar naar de liefde in het boerendatingprogramma. En met succes, want Herman en Fleur werden smoorverliefd op elkaar. Hoewel de twee elkaar niet al te vaak kunnen zien - Fleur is docent op een middelbare school in Nederland, terwijl Herman in Frankrijk woont - doen ze grote moeite om elke dag te videobellen en toch om de paar weken naar elkaar toe te reizen.



De tortelduifjes spraken al eerder uitgebreid over hun plannen om samen te gaan wonen. Zo wilden ze niet in het ouderlijk huis van Herman trekken, waar ook zijn zusje Meike woont. De uitdaging zat hem dus in het vinden van een nieuw stulpje waar het stel alle privacy heeft. Dat lukte: de twee hebben een huis gekocht vlakbij het huis van Hermans ouders. Het plan is dat Fleur daar een bed & breakfast gaat runnen. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, nam ze zelfs Franse les om zich verstaanbaar te kunnen maken.