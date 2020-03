Corona-T-shirts van Rumag en Chantal Janzen zijn instant hit: al 40.000 euro voor Rode Kruis

Het coronavirus is als een bom ingeslagen in Nederland. Lege schappen in de supermarkten, mensen die de komende maand vanuit huis moeten werken en sociale contacten moeten mijden: Nederlanders hebben elkaar nodig in deze bijna surrealistische tijd. Ook Rumag wilde een steentje bijdragen in deze tijden van crisis.



En dus besloot het online platform een T-shirt-collectie te maken, met een aantal positieve en humoristische kreten als ‘praat quarantaine met me’ en ‘hoest nou?’ erop afgedrukt. Snel na lancering van de campagne ging de verkoop al door het dak. Tot groot plezier van Rumag-gezicht René Watzema. ,,Dit is te gek. We hadden niet verwacht dat het zó los zou gaan. En het zegt natuurlijk ook wat over de saamhorigheid die momenteel in Nederland heerst", vertelt hij trots.



Van elk verkocht T-shirt gaat 10 euro naar het Rode Kruis, dat momenteel druk bezig is met het opzetten van huisartsenposten, het helpen van voedselbanken en boodschappen doen voor Nederlanders. ,,Het doel is om zo snel mogelijk iedereen te kunnen helpen. Natuurlijk kunnen we het coronavirus niet genezen, maar we kunnen het wel met z’n allen onder controle houden", legt Watzema uit.



Dat de teller inmiddels al op 40.000 euro staat, noemt hij ‘insane’. Als presentator van het online platform houdt hij de ruim 1,2 miljoen volgers op Instagram op de hoogte van alle ontwikkelingen. Gisteren wist hij bijvoorbeeld Chantal Janzen te strikken, die ook besloot om zich met haar platform &C aan het goede doel te verbinden. Ook andere BN’ers, onder wie Paul de Leeuw en Winston Renate Gerschtanowitz, worden opgeroepen om de T-shirts te kopen en natuurlijk te dragen. ,,Ik ga straks langs bij Andy van de Meijde, ik ben bij Humberto Tan geweest en er zullen nog meer BN’ers volgen", klinkt het enthousiast.



Watzema hoopt dat Nederlanders de regels die nu van kracht zijn serieus nemen. ,,Laten we de rust bewaren. De ziekte is er, dus laten we het omarmen en elkaar steunen", belicht hij het van een positieve kant. ,,En heb je het T-shirt besteld en binnen? Trek het dan vooral aan!”