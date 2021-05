Corona werd Salma Hayek bijna fataal: ‘Ik wilde thuis sterven’

Actrice Salma Hayek (54) is vorig jaar naar eigen zeggen bijna overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De wereldberoemde Mexicaans-Amerikaanse filmster had zelfs al bedacht waar ze wilde sterven. Inmiddels voelt ze zich beter, maar ze heeft nog altijd minder energie dan voorheen.

Hayek praat in Vanity Fair voor het eerst over de besmetting, die ze opliep aan het begin van de pandemie. ,,Mijn dokter smeekte me naar het ziekenhuis te gaan, omdat het zo ernstig was’’, zegt de actrice, die in Londen woont met haar man François-Henri Pinault en hun dochter Valentina (13). ,,Ik zei: nee, ik ga liever thuis dood.’’

De actrice zat zo’n zeven weken lang in isolatie in een kamer van haar huis en moest op een gegeven moment aan het zuurstof, zegt ze. Salma had de rest van het jaar nodig om op krachten te komen en merkt nog altijd dat ze niet de oude is.

Vorige maand ging ze weer aan het werk en stond ze op de set voor de film House of Gucci van regisseur Ridley Scott, waarin ze naast onder anderen Lady Gaga speelt. ,,Het kostte niet zoveel tijd’’, zegt Salma. ,,Het was makkelijk. Het was de perfecte job om er weer in te komen. Ik was al wel begonnen met Zoom-vergaderingen, maar ik kon er slechts een beperkt aantal doen, omdat ik moe werd.’’

Quote Ik wil van mijn tiener genieten, van mijn geweldige echtgenoot, mijn huisdieren Salma Hayek

Dankbaar voor het leven

Hayek, die zich in het verleden achter president Joe Biden schaarde, wil nu niet zeggen hoe ze vindt dat hij het doet. Juist omdat ze nu zo goed in haar vel zit, wil ze zich daar niet druk om maken. ,,Ik wil gewoon dankbaar zijn voor het leven’’, zegt ze. ,,Ik wil van mijn tiener genieten, van mijn fantastische echtgenoot, mijn huisdieren. Ik voel me geweldig nu, dus ik wil niet klagen.’’

Hoewel Hayek dus niet eerder over haar besmetting vertelde, deelde ze afgelopen november wel een compilatie van enkele coronatests die ze had ondergaan, omdat ze daar zo klaar mee was:

