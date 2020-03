Coronaconcert Elton John levert zeker miljoen dollar op

Elton John presenteerde het concert vanuit zijn huiskamer in Los Angeles. Hij speelde op een van zijn zoon geleend keyboard Don't let The Sun Go Down On Me en ook nog een klein stukje van Lizzo's hit Juice. Ook artiesten als Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey en Alicia Keys deden vanuit hun huiskamers mee. De Backstreet Boys zongen alle vijf vanaf een andere locatie samen hun hit I Want It That Way.