Corrie: Ik heb al die ‘luiers’ gelijk weggegooid!

Even leek ze zich te revancheren met haar ‘het is niet wat je denkt’-taart: een kleurrijk bouwwerk vol ijshoorntjes. Althans, qua uiterlijk zag het er fraai uit. ,,Ik wilde echt iets spectaculairs, maar heb het mezelf veel te moeilijk gemaakt. Uiteindelijk zat er nauwelijks vulling in.’’ Jurylid Robèrt van Beckhoven na het aansnijden teleurgesteld: ,,De buitenkant is leuk, maar het is allemaal nogal vlak van smaak."



Waar het nu écht misging? ,,Ervaringsgebrek’’, biecht Corrie op. ,,Ik merkte het de eerste avond al toen iedereen met elkaar kennismaakte en er allerlei dure termen over tafel gingen waar ik nog nooit van gehoord had. Soorten deeg en mousse enzo. ‘Oh jee, waar hebben ze het over?!’ Ik voelde de bui al hangen. Misschien dat ik het hooguit nog 1 à 2 afleveringen had volgehouden, maar dan had ik alsnog moeten vertrekken.’’



Een wijze les: geen doeken meer om de bakvorm. Dat werkt te isolerend in de oven, waarschuwde Van Beckhoven al. ,,Voor het programma lukte dat elke keer wél! Hoe is het mogelijk? Ik heb thuis al die ‘luiers’ gelijk weggegooid!’’



