Corry Konings over abortus in Sterren op het doek: ‘Ik wilde het wel houden’

Corry Konings had liever geen abortus gepleegd toen ze op 16-jarige leeftijd in verwachting was. Dat vertelde de zangers vanavond in een bijzonder openhartig gesprek met presentator Özcan Akyol in Sterren op het doek . ,,Ik had het wel willen houden, ja.”

Konings jeugd verliep niet vlekkeloos. Na veel spanningen en ruzies, besloten haar ouders uit elkaar te gaan. Corry trok met haar moeder in bij haar oma, maar daar werd duidelijk dat het huis niet geschikt was om met zijn allen in te leven. Ze werd daarom uit huis geplaatst en moest bij haar oom en tante inwonen, die als haar pleegouders werden aangesteld. Last van heimwee naar haar eigen gezin had Corry niet echt, ze had een goede band met haar oom en tante, die haar altijd liefdevol behandelden.



In Sterren op het doek vertelde de 70-jarige Corry vanavond openhartig over die tijd. Presentator Özcan Akyol kaartte daarna, ietwat verlegen, haar zwangerschap op 16-jarige leeftijd aan. ,,Je was op een gegeven moment zwanger geworden. Je wilde dat niet, denk ik?”, vroeg hij aan Corry. Daarop onthulde ze dat ze het kindje liever wél had gehouden. ,,Ik wilde het wel. Ik had het wel willen houden.”



De keuze om toch abortus te plegen, kwam van haar pleegouders af, legde ze aan Akyol uit. ,,Voor hen was het ook een moeilijke beslissing om dat te doen.” Daarop kaatste Akyol terug: ,,Maar dat is toch niet hun beslissing dan?” Volgens Corry was het dat wel. ,,Ik was nog minderjarig. Het is niet dat ze dat zomaar bewust hebben gedaan, van: laten we dat lekker even weghalen. Nee, zo is het niet gegaan. Er ging wel heel veel aan vooraf.”

Bovendien mocht Corry’s vader niets weten van haar zwangerschap, zo onthulde ze aan Akyol. ,,Ze wilden het toch wel even stil houden voor m’n vader. Want hoe gaat die dan reageren? Vroeger ging dat altijd zo, dat er veel in de doofpot werd gestopt”, verklaarde de Ik krijg een heel apart gevoel van binnen-zangeres. Vlak daarna: ,,Maar, ja. Het is zo gebeurd. Het is zo gedaan.”

